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Ручка шариковая Darvish DV-404 (60шт)код 8.567.945
38,08р. В наличии Узнать о снижении цены
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Обзор
Основные
Тип ручка шариковая
Цвет наполнителя синий
Цвет корпуса прозрачный, синий
Механизм подачи стержня без механизма
Толщина стержня 0.5 мм
Материал корпуса пластик
Защита от скольжения есть (резина)
Колпачок есть, с клипом
Размеры и вес
Вес 11 г
- Страна производства: Китай
- Производитель: ЧУП «Дарвиш С», Логойский тракт, 22А, офис 190, г. Минск, РБ
- Импортер в РБ: ЧТУП "Дарвиш С", 220090, Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22А, корпус 2, 10-ый этаж, пом. 190
Полезная информация
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— относящиеся к теме, по поводу которой уже оставлен отзыв или обращение в любой письменной форме от того же лица;
— без указания телефона, оставленного при заказе (в случаях, когда необходимо подтвердить подлинность отзыва);
— не соответствующие действительности или содержащие данные, подлинность которых невозможно установить;
— оставленные позже, чем через 30 дней после описываемых событий;
— неинформативные;
— критикующие личность, а не действия сотрудников;
— критикующие лиц, не являющихся сотрудниками нашей организации, и сами сторонние организации;
— написанные заглавными буквами или транслитом, со множеством ошибок;
— содержащие оскорбительные, нецензурные и бранные выражения;
— содержащие названия других магазинов и ссылки на другие интернет-ресурсы;
— содержащие в тексте отзыва контактные данные, точные адреса или полные ФИО частных лиц.
Любая поступающая информация обрабатывается модератором и используется для улучшения качества наших услуг. Модератор может удалить из текста публикуемого отзыва контактные данные, ФИО и ссылки, исправить форматирование и транслит без предварительного согласования с автором.
Срок проверки и публикации отзыва может занять до 7 дней.
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