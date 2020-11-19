18 марта

Музыка — это искусство, которое понятно всем. Многие родители мечтают сделать из своего ребенка пианиста, очаровывающего своей игрой окружающих. Хорошему музыканту требуется хороший инструмент, выбор обычно падает на акустическое пианино. С одной стороны, это помогает начинающему пианисту освоиться с управлением чувствительным инструментом, найти с ним общий язык и свободно чувствовать себя на сцене. С другой стороны, это просто дань прошлому, не более. Акустическое пианино требует бережного отношения, регулярной дорогостоящей настройки, занимает неприлично много места, весит как мамонт и является настоящей пыткой для соседей, когда вы или ваши дети учатся играть. Современные электронные инструменты во многом превосходят акустические, поэтому покупка цифрового фортепиано, синтезатора или midi-клавиатуры может стать отличным решением ряда проблем. В этой статье мы поможем вам определиться с выбором и объясним новичкам все непонятные термины.



Классификация электронных пианино

К выбору инструмента следует подходить исходя из требований и финансовых возможностей. Электронные пианино можно разделить на: Цифровые фортепиано. Одно из самых простых устройств в плане встроенной электроники и режимов. Обычно в систему запрограммировано несколько простых тембров, вроде концертного рояля, фортепиано, а также клавесин и другие разновидности клавишных. Добавьте к этому пару-тройку эффектов звучания, которые имитируют окружающую обстановку, вроде концертного зала. Главная задача — создавать ощущение игры на настоящем акустическом пианино или рояле, поэтому цифровое фортепиано имеет полновесную 7-октавную клавиатуру с 88 клавишами, которые полностью имитируют работу ударного молоточкового механизма. Такие инструменты имеют либо встроенные, либо подключаемые педали для имитации работы демпферов и изменения звучания электронных «струн». Цифровое фортепиано часто идет в комплекте с солидным корпусом, который надежно стоит на полу и держит всю конструкцию, но занимает гораздо меньше места, нежели самая небольшая акустика. В корпусе часто имеется пюпитр для нот. Именно цифровые фортепиано лучше всего подходят для тех, кто учится в музыкальной школе и занимается классической музыкой всерьез. После игры на таком инструменте ваш маленький Шуберт запросто сядет за концертный рояль и исполнит свою партию с такой же легкостью. Синтезаторы. Эти электронные устройства обладают значительным функционалом, но при этом не всегда стремятся имитировать акустический инструмент. Их задача — создание уникальных композиций с помощью множества «вшитых» тембров, имитирующих звуки разных инструментов (от аккордеона до гитары и ударных инструментов). Синтезаторы используются для записи музыки в студиях и для игры на концертах рок- и поп-музыкантами. Могут иметь от 32 до 88 клавиш, но чаще всего встречаются модели с 61 клавишей. По электронной начинке и качеству звучания разброс устройств в этой категории столь велик, что определиться с их выбором непросто. Дешевые модели в народе называются «самоиграйками» и звезд с неба не хватают. Инструменты в них звучат весьма посредственно из-за низкого числа голосов полифонии, выжать из такого синтезатора приличный сочный звук акустического пианино или гитары вряд ли получится, но для любителя это и не требуется. С такой «машиной» вы запросто сыграете что-нибудь из репертуара Юры Шатунова или что-то посложнее. Дорогие синтезаторы имеют огромное количество тембров и различных настроек звука, а также могут имитировать настоящую клавиатуру акустического пианино (со всеми особенностями, вроде жесткости клавиш, эффекта послекасания и многого другого). Такими устройствами пользуются профессиональные музыканты. Фактически, синтезатор — это умная машина, которая готова сыграть все за вас. Многие модели имеют обучающие режимы, благодаря встроенному дисплею они помогают начинающим нажимать правильные клавиши в композициях. Синтезаторы с имитацией механики могут стать альтернативой цифровым пианино, вот только решите для себя сразу, будете ли вы пользоваться их функционалом и стоит ли за него переплачивать. Рабочие станции. Считаются самым «мощным» видом синтезаторов, ими пользуются композиторы и профессиональные аранжировщики. Не пытаются копировать акустику с точки зрения механики и имеют обычные клавиши без дополнительных механизмов, компенсируя это огромным набором функций, встроенных инструментов, качественной полифонией и др. Качество звучания можно без зазрения совести назвать студийным. На подобных инструментах пишут свою музыку Йеспер Кюд и Ханс Циммер. Рабочие станции предназначены не для исполнения музыки, а для ее создания. Имеют дополнительные входы для подключения периферийных устройств, вроде микрофона, а также позволяют работать с дорожками с «живыми» инструментами. В этой категории отдавать предпочтение дешевым устройствам стоит лишь в том случае, если вы начинающий ди-джей или чувствуете в себе талант писать музыку для небольшой аудитории в виде семьи, друзей и домашних питомцев. В остальных случаях качественная рабочая станция стоит очень дорого, но она способна обеспечить профессионала всем необходимым набором инструментов и функций.

Особенности клавиш в устройствах и типы касания

Как мы уже говорили, количество клавиш в синтезаторах может быть разным. Для исполнения большинства композиций не обязательно покупать инструмент с полным набором из 88 клавиш. Например, в качестве вспомогательного инструмента для записи музыки в студии может хватить и 32 клавиш, на которых можно «настучать» себе необходимый аккомпанемент ударными инструментами и после наложить на эту дорожку гитарное соло. Некоторые умельцы вообще обходятся в таких случаях обычной компьютерной клавиатурой. Для полноценного музицирования потребуется хотя бы 5-октавная клавиатура на 61 клавишу, а для исполнения классических композиций лучше обзавестись 88. Но на этом выбор синтезатора только начинается.

Размер клавиш

Клавиши в синтезаторах могут отличаться по размеру в зависимости от модели, и это напрямую сказывается на цене устройства и его назначении. Клавиатуры бывают:

полноразмерными

малоразмерными.

Клавиатуры бывают: Малоразмерные клавиши по ширине и длине отличаются от тех, что установлены на полноценных акустических фортепиано и роялях. Они уже и короче, что уменьшает размер устройства в целом. Используются в детских синтезаторах, а также в инструментах для любителей. Для игры на таком устройстве вам не потребуется профессиональная растяжка рук и охват по октавам станет значительно шире, но это не является положительным фактором для тех, кто играет на фортепиано всерьез. Если ваш ребенок учится в музыкальной школе, то ему так или иначе придется работать над растяжкой пальцев. Переход с малоразмерной клавиатуры на полноценную акустическую будет даваться непросто. Зато для развлечений такие синтезаторы подойдут лучше всего. Полноразмерные клавиши полностью имитируют клавиши на оригинальном акустическом рояле и схожих инструментах. Иногда могут отличаться по длине (как короче, так и длиннее фортепианных), но т. к. ширина более критична, именно ей уделяется особое внимание. Это относится только к синтезаторам, в цифровых пианино размеры клавиш идентичны с акустикой. Полноразмерные клавиши обязательны для серьезных занятий музыкой. А еще устройства с 88 полноразмерными клавишами стильно выглядят в интерьере.

Жесткость клавиш

Всем, кто играл на настоящем акустическом пианино, хорошо известно, какой упругий ход у клавиш, если инструмент в хорошем состоянии. Это помогает не только избежать нажатия лишних клавиш в сложных партиях, но и извлекать из пианино необходимые звуки, а также банально натренировать пальцы и кисти рук. По жесткости нажатия клавиатуры можно разделить на: Невзвешенные — клавиши представляют собой некое подобие кнопок. Нажимаются очень легко и предназначены, в основном, для извлечения простых или электронных звуков из синтезатора. Используется в недорогих устройствах, созданных для того, чтобы «побренчать» на досуге, а также применяется и в дорогих синтезаторах, от которых не требуется реалистичных звуков рояля. Для профессиональной игры в стиле Grand Piano точно не подойдут.

Взвешенные — это имитация настоящих клавиш. Разработчики стараются максимально приблизить ощущения от нажатия на клавишу цифрового пианино к аналогичному действую на акустическом инструменте. Клавиши поддаются с трудом, имеют приятный ход и жесткость. На них можно играть плавным и мелодичным легато и другими техниками, с которыми обычные синтезаторы с невзвешенными клавишами справятся с трудом.

Для профессиональных занятий фортепианной музыкой клавиатура должна быть взвешенной.

Чувствительность к касанию и послекасанию

Поскольку в акустических пианино для извлечения звуков используются натянутые струны, очевидно, что чем сильнее ударить по ним, тем громче будет звук. Этот принцип реализован и во многих цифровых пианино. Дешевые модели синтезаторов имеют пассивную чувствительность к касанию, что резко ограничивает функционал инструмента. С какой бы силой и скоростью вы не жали на такую клавишу, громкость звука всегда будет одинаковой и ровной. На клавиатурах такого типа лучше всего играть что-то из современной поп-музыки или писать электронные композиции. В дорогих синтезаторах и пианино чувствительность активная — чем сильнее и быстрее нажатие, тем громче звук, при этом клавиши имеют несколько уровней чувствительности, что и помогает работать с теми самыми forte и piano. Для полноценной игры лучше останавливаться именно на активной клавиатуре, тем более, в большинстве таких инструментов клавиши можно в любой момент перевести в пассивный режим. Послекасание — опция, характерная для профессиональных клавиатур. Она отвечает за эффект, создаваемый уже после нажатия на клавишу. Если вы нажали на клавишу с одной силой, а после этого решили ее добавить, приложив еще чуть усилия, то звук изменится — этим пользуются профессиональные пианисты, играющие на акустических инструментах. Настоящий «мастхэв» для профессионального занятия музыкой.

Механика клавиш

По своей конструкции клавиши в синтезаторах делятся на два типа. Синтезаторная (пружинная) механика возвращается в исходное положение с помощью настроенных под клавишами пружин. Очень часто встречается в синтезаторах всех ценовых категорий. Такой механизм не позволит полноценно использовать инструмент в качестве пианино. Клавиши нажимаются очень легко и играть на них лучше электронную музыку, либо не придираться к качеству звучания эффекта Grand Piano. Молоточковая механика — имитация акустической клавиатуры. В исходное положение клавиши возвращаются за счет противовесов, как и в оригинальных инструментах. Каждая клавиша имеет индивидуальный вес, что позволяет с легкостью играть тремоло в верхних регистрах и давать четкий гулкий бас в нижнем регистре. Чаще всего используется в цифровых пианино с полноразмерными клавишами. Такие инструменты обычно собираются вручную, поэтому стоят в разы дороже. Стоит ли говорить, что только такую механику клавиш необходимо выбирать для учащихся музыкальных школ?

Основные критерии звучания инструмента

За функциональность синтезатора или цифрового пианино, а также за качество его звучания отвечают несколько характеристик, напрямую влияющие на перфоманс исполнителя. Первое, на что стоит обращать внимание — полифония синтезатора. Полифония Полифония — это количество голосов (тонов) в звуке, которые может одновременно воспроизвести процессор устройства. Представьте, что каждый отдельный звук от нажатия клавиши состоит из нескольких слоев, которые соединяются и дают полноценное сочное звучание. Чем меньше таких тонов, тем тусклее и ненатуральнее звук. Вспомните сигнал, которым знатокам из «Что? Где? Когда?» отсчитывают минуты. В акустических роялях на одну ноту используется по три струны, сюда же добавьте работу педалей и пальцев, которыми можно зажать до 10 клавиш одновременно. Получается внушительная композиция из разных звуков и тонов, которые звучат вместе. Дешевые синтезаторы могут воспроизводить по 32 звука одновременно. Меньше брать не стоит, если это не инструмент для совсем маленьких детей, приобретаемый исключительно в качестве развлечения.

Если вы планируете всерьез заняться музыкой, то лучше выбирать модели с полифонией из 64 голосов, а для цифровых пианино — от 128 голосов. Чем больше голосов, тем реалистичнее звучание инструмента и тем он функциональнее. Начиная со 192 отличия по звучанию перестают быть такими заметными, и если вы не профессиональный композитор, то переплачивать за лишние голоса полифонии не стоит. Тембры При выборе инструмента обратите внимание на количество встроенных тембров. Тембры в синтезаторе — это имитация различных музыкальных инструментов. Ваше устройство может запеть как флейта, гитара, орган и т. д. В дешевых синтезаторах имитация инструментов весьма посредственна и сойдет только для домашнего уровня, зато дорогие синтезаторы и рабочие станции, вроде Yamaha серии Tyros, могут имитировать даже человеческие голоса, что позволит вам создать свой собственный хор и написать для него же музыку, этот монстр разве что в космос не летает. В зависимости от модели количество тембров в синтезаторе может колебаться от сотни до полутора тысяч. Тембры в цифровом пианино не так важны, как в синтезаторе, ведь его главная задача — выступать в роли альтернативы акустическому инструменту. Хотя минимальный набор звуков в таких устройствах все же есть, поэтому обделенными вы не останетесь.

Акустические эффекты

Этот пункт мы вынесли отдельно, поскольку эффекты напрямую не влияют на качество звучания инструмента, но делают его заметно функциональнее. Для создания более атмосферной музыки и для имитации различных условий исполнения композиции, разработчики добавляют в синтезаторы и цифровые пианино различные эффекты. Эффекты реверберации, хоруса, резонанса, флэнжера и режим концертного зала с характерным эхом значительно расширят ваши возможности. Встроенный эквалайзер тоже будет плюсом при создании электронной музыки.

Педали

К подавляющему большинству синтезаторов можно подключить педали. С их помощью можно не только влиять на стиль звучания пианино, но и переключать эффекты, регулировать громкость и многое другое. Что касается цифровых пианино, то для профессиональных занятий музыкой педали в них должны быть встроены прямо в корпус, чтобы полностью имитировать акустический инструмент.

Обучающие синтезаторы

Если вам очень захотелось играть, но идти в музыкальную школу или на курсы вы не хотите, тогда обратите внимание на модели с обучающими режимами. Их можно использовать как для подготовки ребенка к музыкальной школе, так и во время обучения. В современных синтезаторах сочетаются различные функции обучения. Например, на электронном дисплее вам могут показывать, какие клавиши нужно нажимать, от вас требуется только повторять за картинкой. Обычно в такие устройства уже вшито несколько десятков мелодий, с помощью которых можно развить моторику рук и научиться с нуля играть простые композиции. В некоторых моделях возможна подсветка клавиш, которые нужно нажимать. Умный синтезатор сначала покажет какие ноты необходимо будет нажать, после чего вам необходимо их повторить. В конце обучения некоторые инструменты могут даже выставлять оценку исходя из качества исполнения, а также показывать сложные моменты, которым нужно уделить особое внимание при тренировках.

Дополнительные возможности

У синтезаторов есть и некоторые дополнительные функции: Автоаккомпанемент. Для профессиональной игры фортепианной музыки практически не используется, зато сыграть что-нибудь современное с его помощью вполне реально. Можно заранее настроить инструмент так, чтобы при нажатии, например, басовых клавиш, одновременно с ними играли ударные инструменты, а также духовой оркестр, который будет аккомпанировать вашей правой руке. Арпеджиатор. Позволяет создавать из отдельных аккордов, которые вы выберете заранее, классические арпеджио (способ проигрывания аккордов, когда звуки играются не одновременно, а один за другим). Пригодится для записи треков, а также для создания интересных эффектов при игре на инструменте. Позволяет играть с одной клавиатуры разными тембрами. Например, правой рукой вы можете играть гитарную партию, а левой аккомпанировать звуком контрабаса. Два фортепиано в одном. Поможет обучать новичков игре на инструменте. Делит клавиатуру на две равных части с одинаковыми тембрами и высотой звучания. Ученик может играть на правой части пианино одновременно с учителем, играющим на левой. Транспонирование. Эта функция полезна для синтезаторов с неполным набором клавиш, чтобы извлекать необходимые звуки в процессе игры. Если клавиатуры на 7 октав позволяют охватить весь спектр звуков, то в синтезаторах на 5 октав транспонирование позволяет сдвинуть звук на октаву вверх или вниз. Сэмплирование. Позволяет записывать собственные сэмплы в память устройства, чтобы использовать их в последующей игре на инструменте. Метроном поможет начинающим музыкантам не сбиваться с ритма. Секвенсор — для редактирования записанные midi-композиции уже после их создания. Например, для замены одного инструмента на другой прямо в процессе прослушивания. У хорошего синтезатора должен быть USB-вход для подключения к другим устройствам. Также убедитесь, что есть разъем mini-jack для наушников, чтобы не терзать домочадцев и соседей. По желанию выберите модель с микрофонным входом, если собираетесь организовать собственное караоке. Если в цифровых фортепиано чаще всего в комплекте массивный деревянный корпус или пластиковый (с имитацией дерева), то для синтезаторов иногда приходится докупать стойку отдельно.

На чем остановить свой выбор?



Для домашней непрофессиональной игры простых композиций и для развлечения достаточно недорогого синтезатора с полифонией от 32 голосов, 61 клавиши, минимальным набором тембров на ваше усмотрение. Решайте сами, нужна ли вам имитация нажатия на настоящие клавиши акустического пианино, или достаточно обычных подпружиненных.

Если в доме есть маленькие дети, но вы не собираетесь отдавать их в музыкальную школу, то синтезаторы с режимами обучения помогут вашему ребенку хотя бы минимально освоить инструмент.

Для записи электронной музыки и ди-джейских экспериментов можно выбрать синтезатор подороже с большим количеством тембров.

Если в доме есть маленькие дети, но вы не собираетесь отдавать их в музыкальную школу, то синтезаторы с режимами обучения помогут вашему ребенку хотя бы минимально освоить инструмент. Для записи электронной музыки и ди-джейских экспериментов можно выбрать синтезатор подороже с большим количеством тембров. Для тех, кто учится в музыкальной школе и играет там на классических акустических фортепиано, однозначно необходимо выбирать цифровое фортепиано с полноразмерной взвешенной клавиатурой на 88 клавиш с молоточковой механикой. Наличие эффектов касания и послекасания обязательны. Лучше отдавать предпочтение инструментам с полифонией от 128 голосов и выше. Педали должны быть встроенными, а не подключаемыми.

Композиторам и аранжировщикам подойдут дорогие рабочие станции и midi-клавиатуры, которые позволят записывать полноценные треки и представляют собой переносные студии. Впрочем, если вы профессионал, то уже и так прекрасно представляете себе то, каким должен быть ваш новый инструмент.

Выбор идеального синтезатора довольно прост и упирается лишь в ваш бюджет: