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Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupeкод 8.109.322
243,13р. В наличии Узнать о снижении цены
Доставка по г. Минску
Гарантия 3 года
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Обзор
Функции:
- 6 режимов обогрева;
- согреет в холодное время года;
- облегчает боли при ревматизме, улучшает кровообращение и снимает напряжение в мышцах;
- улучшает сон;
- автоматическое отключение через 3 часа работы.
Дополнительные возможности:
- легко хранится в сложенном состоянии, не занимая много места;
- допускается машинная стирка;
- съемный переключатель;
- экономный расход электроэнергии;
- одеяло из мягкого, теплого и отлично сохраняющего тепло материала (флис);
- система безопасности Beurer (автоматически отключает прибор при неисправности).
Основные
Тип электроодеяло
Съемный чехол нет
Внешний материал флис
Цвет серый
Размеры и вес
Ширина 130 см
Длина 180 см
Функции
Тип питания сеть
Мощность 100 Вт
Кол-во температурных режимов 6
Быстрый нагрев есть
Безопасность автоотключение (3 часа), защита от перегрева (Beurer Security System)
Съемный шнур питания есть
Дополнительные материалы
- Страна производства: Германия
- Производитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия / Beurer GmbH, Soeflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Germany
- Импортер в РБ: ОДО БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА, г. Минск, ул. Сурганова, д.57Б, помещение 153
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— относящиеся к теме, по поводу которой уже оставлен отзыв или обращение в любой письменной форме от того же лица;
— без указания телефона, оставленного при заказе (в случаях, когда необходимо подтвердить подлинность отзыва);
— не соответствующие действительности или содержащие данные, подлинность которых невозможно установить;
— оставленные позже, чем через 30 дней после описываемых событий;
— неинформативные;
— критикующие личность, а не действия сотрудников;
— критикующие лиц, не являющихся сотрудниками нашей организации, и сами сторонние организации;
— написанные заглавными буквами или транслитом, со множеством ошибок;
— содержащие оскорбительные, нецензурные и бранные выражения;
— содержащие названия других магазинов и ссылки на другие интернет-ресурсы;
— содержащие в тексте отзыва контактные данные, точные адреса или полные ФИО частных лиц.
Любая поступающая информация обрабатывается модератором и используется для улучшения качества наших услуг. Модератор может удалить из текста публикуемого отзыва контактные данные, ФИО и ссылки, исправить форматирование и транслит без предварительного согласования с автором.
Срок проверки и публикации отзыва может занять до 7 дней.
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— вопросы и отзывы о работе сайта и других сервисов;
— вопросы и отзывы о качестве товара или обслуживания;
— тексты, написанные заглавными буквами, латиницей, содержащие оскорбительные, нецензурные и бранные выражения или названия других магазинов, ссылки на другие интернет-ресурсы.