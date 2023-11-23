Добавить отзыв





Обращаем ваше внимание, что мы оставляем за собой право не публиковать отзывы:

— относящиеся к теме, по поводу которой уже оставлен отзыв или обращение в любой письменной форме от того же лица;

— без указания телефона, оставленного при заказе (в случаях, когда необходимо подтвердить подлинность отзыва);

— не соответствующие действительности или содержащие данные, подлинность которых невозможно установить;

— оставленные позже, чем через 30 дней после описываемых событий;

— неинформативные;

— критикующие личность, а не действия сотрудников;

— критикующие лиц, не являющихся сотрудниками нашей организации, и сами сторонние организации;

— написанные заглавными буквами или транслитом, со множеством ошибок;

— содержащие оскорбительные, нецензурные и бранные выражения;

— содержащие названия других магазинов и ссылки на другие интернет-ресурсы;

— содержащие в тексте отзыва контактные данные, точные адреса или полные ФИО частных лиц.



Любая поступающая информация обрабатывается модератором и используется для улучшения качества наших услуг. Модератор может удалить из текста публикуемого отзыва контактные данные, ФИО и ссылки, исправить форматирование и транслит без предварительного согласования с автором.



Срок проверки и публикации отзыва может занять до 7 дней.