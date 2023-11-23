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Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe

код 8.109.322
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Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe Электроодеяло Beurer HD 75 Cosy Taupe
243,13р.
От 5,91 р./месяц
при оплате частями
В наличии Узнать о снижении цены
Доставка по г. Минску
О доставке по Беларуси
Гарантия 3 года

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Обзор

Функции:

  • 6 режимов обогрева;
  • согреет в холодное время года;
  • облегчает боли при ревматизме, улучшает кровообращение и снимает напряжение в мышцах;
  • улучшает сон;
  • автоматическое отключение через 3 часа работы.

Дополнительные возможности:
  • легко хранится в сложенном состоянии, не занимая много места;
  • допускается машинная стирка;
  • съемный переключатель;
  • экономный расход электроэнергии;
  • одеяло из мягкого, теплого и отлично сохраняющего тепло материала (флис);
  • система безопасности Beurer (автоматически отключает прибор при неисправности).

Основные
Тип электроодеяло
Съемный чехол нет
Внешний материал флис
Цвет серый
Размеры и вес
Ширина 130 см
Длина 180 см
Функции
Тип питания сеть
Мощность 100 Вт
Кол-во температурных режимов 6
Быстрый нагрев есть
Безопасность автоотключение (3 часа), защита от перегрева (Beurer Security System)
Съемный шнур питания есть
Дополнительные материалы
  • Страна производства: Германия
  • Производитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия / Beurer GmbH, Soeflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Germany
  • Импортер в РБ: ОДО БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА, г. Минск, ул. Сурганова, д.57Б, помещение 153
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